L'Aria che tira, Myrta Merlino svela il fuori onda di Pietro Senaldi

La scena che non ti aspetti. Nella puntata de L'aria che Tira andata in onda il 26 aprile su La7, la conduttrice Myrta Merlino svela tutto e rivela ai telespettatori qual è la passione "segreta" di Pietro Senaldi, condirettore di Libero. Il giornalista, infatti, è stato protagonista di un fuori onda di cui si è accorta solo Merlino. La conduttrice, però, ha prontamente messo al corrente i suoi telespettatori su quello che aveva visto.

"Pietro ti ho sbirciato prima di cominciare la diretta - ha detto Merlino appena iniziato il collegamento con Senaldi dalla redazione di Libero - e ho visto che stavi giocando col cubo di Rubik. Ma lo sai che mi hanno detto? Che non riesci mai a finire la facciata rossa. C'è questa voce in giro...". A quel punto il condirettore di Libero sta al gioco della conduttrice e le risponde che, al contrario, lui parte "dalla facciata rossa perché è la più facile. Mia figlia vuole imparare a fare il cubo di Rubik. Io lo sapevo fare ma me lo son dimenticato perché passano gli anni. E allora adesso me lo devo studiare per rispiegarglielo. Gli anni passano ma non passano".