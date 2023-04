L'Aria che tira, Alessandro Sallusti contro la sinistra: il caos migranti è colpa vostra

Luca De Lellis 21 aprile 2023 a

a

a

Alessandro Sallusti mette spalle al muro la sinistra sul tema migrazione. L’emergenza migranti, afferma il direttore di Libero durante la puntata di l’Aria che Tira andata in onda su La7 giovedì 20 aprile, “rappresenta la mamma di tutti i problemi”. Gigante, enorme, e per questo mai del tutto risolvibile perché interseca rapporti internazionali complessi che non sottostanno al volere di un singolo Stato. Però, attacca Sallusti, “quando sento i discorsi adesso della sinistra” che accusano Giorgia Meloni di non aver rispettato le promesse elettorali relative al blocco navale e altre misure contenitive, “dico scusate voi avete governato questo Paese negli ultimi 13 anni. Che diavolo di risultati avete ottenuto?”. Pronta la replica di Simona Bonafè, parlamentare del Pd presente in studio, anche lei ospite della conduttrice Myrta Merlino: “Sì, ma abbiamo governato anche insieme alla Lega negli ultimi 3 anni, quindi anche la destra c’era”.

L’ex direttore de Il Giornale non si lascia sorprendere e ribadisce: “Con la Lega, con Berlusconi, fatto sta che al governo c’eravate voi e l’esito è quello che vediamo oggi fuori dalle Questure italiane”. Poi prosegue nella sua analisi a sostegno dell’attuale esecutivo: “Diamo il tempo a Meloni di provare a risolvere la questione, voi avete avuto molti anni, lei non ci deve riuscire in 20 anni, però nemmeno in 3 mesi”. Invitato dalla conduttrice a concludere il suo discorso, Sallusti si rivolge polemicamente ancora a Bonafè: “Le pongo davanti un paradosso, visto che, da quanto ho capito, la sua tesi è quella di non bloccare il flusso migratorio. Se domani arrivano 5 milioni di persone, come le pensa di gestire? Cosa ne fa?”.