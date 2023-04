Sonia Bruganelli a Verissimo, cosa dice sulle voci di divorzio con Paolo Bonolis

23 aprile 2023 a

Amore finito e divorzio in vista? Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis sono tra le coppie più chiacchierate del momento e dopo le voci di una separazione lanciate da Dagospia la produttrice tv ha dato la sua versione nel corso di Verissimo. Tra l'altro il programma di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin era stato indicato dal sito di Roberto D'Agostino come teatro dell'annuncio della rottura. Circostanza smentita all'inizio dell'intervista: "Silvia ormai ci conosci, ma secondo te noi entravamo in studio mano nella mano per poi dire che ci lasciamo?".

Bruganelli ha raccontato di esser stata particolarmente stupita dalla vicenda: "La prima reazione è stata di stupore perché non è arrivata da noi questa notizia. E ci sono rimasta anche un pochino male. Poi, io e Paolo stiamo insieme da 26 anni e siamo una coppia forte dal punto di vista di volontà di difendere la nostra famiglia". "Io non so da come sia nato questo gossip. Forse perché era appena finito il Grande Fratello e quindi l'attenzione era proiettata su di me", ha continuato la compagna del conduttore tv, "le cose nostre le conosciamo io e lui, l'importante è che la mia famiglia stia tranquilla".

Dagospia aveva lanciato la bomba gossip dieci giorni fa: "È finito l’amore ma non la stima e l’affetto. I due hanno passato le vacanze di Pasqua insieme al mare e daranno la comunicazione ufficiale della loro rottura, con ogni probabilità, a ‘Verissimo’ da Silvia Toffanin nel fine settimana”. Bonolis e Bruganelli avevano replicato con un video girato in piscina e pubblicato sui social in cui smentivano le voci di rottura. Parole che non avevano convinto il sito che rivedeva nella smentita della coppia la prima reazione di Francesco Totti e Ilary Blasi, con eleo cose che poi erano andate in modo del tutto diverso.