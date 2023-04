Bonolis e Bruganelli, la replica irritata a Dagospia. Cosa dicono sulla separazione

13 aprile 2023 a

a

a

Una smentita che non convince chi l'ha ricevuta, ossia Dagospia che aveva scritto di una imminente separazione tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli. La coppia ha replicato con un video girato a bordo piscina parlando di "fregnacce". "Siamo in difficoltà - dice il conduttore tv nel video pubblicato su Instagram tra l'ironico e l'irritato -. Smentiamo questo sito e lo mandiamo sul lastrico o ci separiamo per non smentirlo?".

Il sito di Roberto D'Agostino ha scritto che Bonolis e Bruganelli afferma che i due avevano in programma di comunicare ufficialmente la separazione a "Verissimo". "Che facciamo? - chiede Bonolis a Bruganelli - Ci separiamo in modo da non smentire questo importantissimo sito di informazione che guida la vita di tutti i nostri giorni con le sue notizie fondamentali del nostro quotidiano, oppure non ci separiamo e mandiamo il sito sul lastrico? E' un dilemma morale", "Vabè pensiamoci", commenta Bruganelli.

Scoppia la coppia eccellente: rottura dopo 25 anni, pronto il comunicato

"Ce l'hanno detto adesso. Dovremmo parlarne pure con i figli, con la famiglia - prosegue Bonolis -. Magari prima che dicessero le fregnacce, anzi le informazioni che ci regalano questi siti. Non perdete mai le informazioni di questi siti... fatevi sempre la vita degli altri", aggiunge sarcastico. "A oggi non c'è una conferma, non c'è una smentita, non c'è niente" conclude alla produttrice tv, con Bonolis che chiosa: "Fatevi i c.... vostri".

Dal canto suo Dagospia parla di "travaso di bile" da parte della coppia e di una smentita che è "aria fritta", e rivendica la veridicità di alcune notizie analoghe dapprima smentite dai protagonisti. Tra tutte la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi.