Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli si dicono addio: pronto il comunicato della rottura

12 aprile 2023 a

a

a

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli si sono lasciati. A rivelarlo è Dagospia che spiega come tra i due, legati sentimentalmente da 25 anni, “è finito l’amore ma non la stima e l’affetto. I due hanno passato le vacanze di Pasqua insieme al mare e daranno la comunicazione ufficiale della loro rottura, con ogni probabilità, a ‘Verissimo’ da Silvia Toffanin nel fine settimana”. La notizia non è un fulmine a ciel sereno per il sito di gossip diretto da Roberto D’Agostino, che riferisce come già nelle ultime interviste fosse evidente la separazione tra i due: “Io e Paolo Bonolis viviamo in case separate. Non siamo una cosa sola ma due entità diverse che hanno scelto di vivere insieme e, ora che i figli sono più grandi, possono anche permettersi di riprendere in parte i propri spazi. Non ho mai sentito di esistere in funzione di un uomo…”.

Cesare Cremonini, voci impazzite sulla giornalista Rai: "Stanno insieme"

Ma Bruganelli aveva rilasciato anche un’intervista a Leggo negli scorsi giorni in cui sembrava smentire tutte le voci di una crisi: “Se dopo tutta questa esposizione al Gf Vip, ho voglia di un programma tutto mio? Paolo Bonolis mi ha proposto di fare una cosa con lui, ma non sarò Madre Natura nel prossimo Ciao Darwin, state tranquilli”. Secondo Dagospia non è così e i due non porteranno avanti il loro rapporto.