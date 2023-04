Stasera Italia, Vittorio Sgarbi appello a Papa Francesco: vada da Putin e Zelensky

12 aprile 2023 a

Guerra in Ucraina senza fine. Il conflitto in corso non sembra volgere al termine. Per questo sono in molti a chiedere un maggior impegno della diplomazia in vista di una risoluzione del conflitto. Tra questi c'è Vittorio Sgarbi, ospite della puntata di Stasera Italia in onda il 12 aprile su Rete4. Secondo Sgarbi, dovrebbe scendere in campo lo stesso Pontefice con l'obiettivo di svolgere un prezioso ruolo da mediatore.

Guerra infinita, Macron: "Non siamo vassalli degli USA"@VittorioSgarbi a #StaseraItalia: "Il mondo deve muoversi per il bene, il Papa deve andare da Putin e Zelensky" pic.twitter.com/f245rsTjCg — Stasera Italia (@StaseraItalia) April 12, 2023

"La guerra è morte, la guerra è violenza, la guerra è il male e il mondo deve muoversi per il bene - ha detto Sgarbi - Il Papa deve andare da Putin e Zelensky. Inutile andare da Zelensky e dire solo poverino. Intanto lo sosteniamo coscombatte anche lui una guerra ad armi pari. Ma è evidente che l'obiettivo di un governo dentro l'Onu è quello di cercare la pace e smetterla con la guerra e trovare una soluzione".