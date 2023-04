Stasera Italia, “purtroppo non si può escludere che…”. Rampini e gli atroci video della guerra

12 aprile 2023 a

Sui social network circolano due video che sembrano mostrare la decapitazione di soldati ucraini. Il primo filmato, pubblicato su un social filorusso l’8 aprile, è stato presumibilmente filmato da mercenari russi del gruppo Wagner e sembra mostrare i cadaveri decapitati di due soldati ucraini che giacciono a terra accanto a un veicolo militare distrutto. Per quanto riguarda il secondo video, è stato pubblicato su Twitter ed è piuttosto sfocato. Pare essere girato in estate e mostra un combattente russo che usa un coltello per tagliare la testa a un soldato ucraino. Una voce all’inizio del video suggerisce che la vittima potrebbe essere ancora viva quando è iniziato l’attacco.

Le immagini mostruose della guerra tra Russia e Ucraina vengono commentate da Federico Rampini, giornalista del Corriere del Sera, nel corso della puntata del 12 aprile di Stasera Italia, il talk show di Rete4 condotto da Barbara Palombelli: “Il comportamento dell'armata russa di invasione e di occupazione in Ucraina ci ha abituato a degli orrori e a delle atrocità, quindi non possiamo escludere che siano immagini purtroppo vere. A prescindere da queste immagini la sofferenza del popolo ucraino è innegabile, è una sofferenza estrema e ingiusta, su questo dovremmo concentrare l’attenzione. Negli ultimi giorni sembrava quasi che il grande colpevole fosse l’America dopo queste ultime fughi di notizie, ma bisogna ricordare come sono andate le cose”.