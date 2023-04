Stasera Italia, Minzolini ironizza sulle liti nel Terzo Polo: “Serve qualche psicologo”

12 aprile 2023 a

Dopo il caos di ieri, lo ’zen’ predicato oggi da Matteo Renzi. Azione e Italia Viva provano a ricomporre dopo la rottura sfiorata nella giornata di ieri. Ci proveranno nella riunione del comitato politico, convocata da Carlo Calenda. L’intento con cui si entra alla riunione, spiegano fonti di entrambi i partiti, è «costruttivo». L’argomento del Terzo Polo è al centro della puntata del 12 aprile di Stasera Italia, talk show di Rete4 condotto da Barbara Palombelli, che ospita Augusto Minzolini, direttore de Il Giornale, per approfondire il futuro del rapporto tra l’ex ministro e l’ex presidente del Consiglio: “Credo che alla fine saranno costretti ad una tregua. Io credo che l’unico problema è che parlano di tutto meno che della politica che vogliono fare. Io vedo per adesso un partito che dovrebbe essere più che affidati ai politologi nella lettura, servirebbe qualche psicologo. Ci sono - sottolinea il giornalista - elementi di narcisismo esasperati e che probabilmente in politica creano soltanto difficoltà”.