Forza Italia senza Berlusconi? Polverini stronca Gaia Tortora: "Risuscitato diverse volte"

La salute di Silvio Berlusconi, 86 anni, tiene banco fuori e dentro il Parlamento. L’ex premier è ricoverato da tre giorni nel reparto di Terapia intensiva dell’ospedale San Raffaele di Milano per una polmonite causata da una leucemia cronica diagnosticata oltre un anno fa. I medici non si sbilanciano, ma è trapelato che sta reagendo bene alle terapie antibiotiche e chemioterapiche. C’è un cauto ottimismo e lui stesso ha mandato un messaggio attraverso le pagine de “Il Giornale”: “È dura, ma ce la farò anche questa volta”. Queste parole danno forza a quelle dell’ex presidente della regione Lazio, Renata Polverini, a “Omnibus”, il talk mattutino di La7, venerdì 7 aprile.

La già deputata di Forza Italia ha spento ogni illazione su un potenziale dissolvimento di Forza Italia, partito fondato dal Cavaliere, e su un eventuale congresso: “Ho sentito questi discorsi ogni volta che il presidente ha avuto un problema di salute. Si apre sempre il dibattito”. Poi con un sorriso ferreo ha avvertito i colleghi: “Stiamo un attimo fermi, aspettiamo di vedere cosa succede perché Berlusconi ha 7 vite come i gatti. È già risuscitato diverse volte - ha detto l’ex sindacalista - È poco serio parlare adesso del futuro di un partito che per 30 anni si è identificato con Berlusconi. Lotta come un leone e gli auguriamo tutti una pronta guarigione”.

Questa mattina durante il programma “Agorà” su Rai3, Paolo Barelli, neo capogruppo di FI alla Camera, si è espresso allo stesso modo: “Non abbiamo sicuramente all’interno nessuna volontà, nessun interesse, nessuna frenesia di congressi”.