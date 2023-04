Agorà, Barelli traccia il futuro di Forza Italia: complicato trovare erede di Berlusconi

07 aprile 2023 a

a

a

Tengono banco le condizioni di salute di Silvio Berlusconi e della futura guida di Forza Italia. A parlarne è Paolo Barelli durante la trasmissione Agorà in onda il 7 aprile su Rai3. Il deputato di Forza Italia tiene a precisare che, al momento, non c'è alcun tema successione ma non c'è dubbio che, quando Berlusconi deciderà di fare un passo indietro, individuare un suo successore non sarà affatto semplice.

"Trovare l'erede di Berlusconi sarà una cosa complicata. Ieri mi ha chiamato, abbiamo parlato del futuro, delle prossime elezioni amministrative, in cui FI avrà ruolo centrale. Non c'è una questione successione, né una statuto sullo statuto." Paolo Barelli #agorarai #7aprile pic.twitter.com/fOlJdi2lkP — Agorà (@agorarai) April 7, 2023

"Siamo ormai alle soglie del trentesimo anno della scesa in campo di Silvio Berlusconi - ha detto Barelli in collegamento con Agorà - Un leader che lascia il segno non soltanto nel Paese e nella società. Basti pensare alla rivoluzione che ha compiuto nei media. Ed è un leader conosciuto a livello mondiale. Quindi dire che, quando Berlusconi non vorrà o non potrà fare più politica, sarà molto complicato trovare un suo erede mi sembra una cosa ovvia. Ma voglio rimanere alla realtà dei fatti. Ieri mattina il presidente Berlusconi mi ha chiamato e anche con una certa insistenza. Siamo stati un quarto d'ora al telefono e lui parlava del futuro, non del passato o della grandezza di quello che ha combinato nella politica italiana. Parlava delle prossime elezioni amministrative e delle prossime elezioni europee dove Silvio Berlusconi e Forza Italia avranno un ruolo fondamentale".