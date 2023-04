Otto e mezzo, Sallusti svela la storia di Berlusconi: "Neanche dopo la morte". E cala il silenzio

Giada Oricchio 06 aprile 2023 a

Seconda notte nel reparto di Terapia intensiva dell’ospedale San Raffaele di Milano per Silvio Berlusconi, 86 anni. L’ex premier, malato di leucemia cronica, è ricoverato per una polmonite. E’ grave, ma stabile e non è intubato. La famiglia, dal fratello Paolo ai cinque figli, gli ha fatto visita durante il giorno, mentre lo stesso Berlusconi ha telefonato alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e al vice Matteo Salvini.

Le condizioni del Cavaliere hanno anche un risvolto politico. Se ne parla durante il talk preserale di La7 “OttoeMezzo”, giovedì 6 aprile. Il direttore di “Libero”, Alessandro Sallusti, in collegamento con lo studio, ha aggiornato sullo stato di salute del fondatore di Forza Italia: “E’ in condizioni gravi, ma stabili. Migliorare è una parola grossa, non sta peggiorando e questo è già un grandissimo successo. Il fatto che sia intervenuto al Consiglio dei ministri da una camera di Terapia intensiva significa che quell’uomo non riesci a preoccuparlo o spaventarlo. Non capisce nemmeno che da quel posto deve stare tranquillo. Berlusconi è così”.

Berlusconi ricoverato: "Ha la leucemia". La telefonata con Meloni e Salvini

E qui Sallusti ha rivelato un retroscena: “La barzelletta che ama raccontare più spesso è quella di lui che arriva al cospetto del Padreterno e dopo mezz’ora lavorano per trasformare il paradiso in una SPA”. Non è solo una barzelletta ha sottolineato il direttore prima di spiegare perché "in una parte del suo cervello non c’è e non ci sarà mai una fine. Neanche dopo la morte”.