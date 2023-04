Agorà, Lucio Caracciolo smaschera il rapporto Russia-Cina

07 aprile 2023 a

L'asse russo-cinese non convince fino in fondo Lucio Caracciolo. Il direttore di Limes è stato in collegamento con la puntata di Agorà in onda il 7 aprile e ha affrontato il tema delle alleanze strategiche e militari e soprattutto gli scenari futuri della guerra in Ucraina.

Dopo il vertice UE-Cina ci saranno dei cambiamenti per l'Ucraina? Quali sono i rapporti di potere tra Cina e Russia? Ne parliamo con Lucio Caracciolo, direttore di Limes #agorarai #7aprile pic.twitter.com/F6K2oi5GNm — Agorà (@agorarai) April 7, 2023

"Questa coppia russo-cinese è una coppia abbastanza strana e asimmetrica. Non sono affatto allineati. Si usano reciprocamente per contare di più nel confronto con gli Stati Uniti. Anche se lo volesse, la Cina non sarebbe in grado di portare la Russia sulla via della ragione perché la Russia intende andare fino in fondo, cioè a una situazione in cui l'Ucraina sarà costretta a cedere e a negoziare su basi favorevoli".