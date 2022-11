Suor Cristina cambia vita, stoccata dell'Avvenire a lei e Toffanin: "Dopo lo scoop..."

22 novembre 2022 a

Cristina Scuccia non è più Suor Cristina, l giovane religiosa amante del canta che vince The Voice. Ora ha lasciato la vita consacrata e vive in Spagna, facendo la cameriera e dedicandosi alla musica. C'è chi ha lodato il coraggio di cambiare vita dopo tanti anni, chi ha sottolineato come senza velo sembri un'altra. Ma c'è anche chi la critica, come il quotidiano dei vescovi, Avvenire, che dedicato all'intervista di Scuccia a Verissimo un articolo. Cristina non ha più "l'abito sacro delle Orsoline, che aveva scelto di indossare a 19 anni, nel 2008, dopo aver interpretato in un musical la figura di Rosa Roccuzzo, la fondatrice della Congregazione".

Per il quotidiano "con un tailleur pantalone rosso acceso, tacchi a spillo, capelli lunghi sciolti, trucco accentuato, grandi orecchini e piercing al naso, ha suscitato un moto di sorpresa, non sembrava lei". Nell'articolo viene sottolineato come sull'"eccesso di protezione" delle consorelle lamentato da Scuccia non siano state sentite le istituzioni delle Orsoline. Sulla "scelta di vita" della cantante inoltre "avrà giocato un ruolo non indifferente l'euforia del successo" anche se "lei lo nega".

"È innegabile che le luci della ribalta quando addirittura si accendono a livello mondiale, come nel suo caso (cento milioni di visualizzazioni sui social per la sua interpretazione di No one di Alicia Keys), possano mettere in difficoltà chiunque, figuriamoci chi deve fare i conti con una vita impostata sui ritmi comunitari e sulle rinunce", è la stoccata del quotidiano. Che non lesina un passaggio acuminato sulla conduttrice di Verissimo, Silvia Toffanin: "Soddisfatta dello scoop, lasciava di fatto il microfono all'ospite limitandosi a poche considerazioni e non sempre appropriate".