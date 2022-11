Verissimo, "non sono più Suor Cristina". La metamorfosi lascia tutti di stucco

20 novembre 2022 a

Non è più Suor Cristina: l’ex star di The Voice oggi è semplicemente Cristina Scuccia. La cantante siciliana vincitrice nel 2014 del talenta ha infatti abbandonato l'abito religioso e ha iniziato una nuova vita. Lo ha raccontato nel corso della puntata di domenica 20 novembre idi Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. “La mia è stata una scelta coraggiosa. Ho scelto di seguire il mio cuore senza pensare a ciò che le persone avrebbero detto di me. Ho fatto un salto nel vuoto ed ero preoccupata di finire sotto un ponte, lo ripetevo sempre alla mia psicologa" ha detto l'ex religiosa.

Il video di suor Cristina diventa un caso

Ma cosa fa adesso Cristtina Scuccia? "Oggi vivo in Spagna e faccio la cameriera”, racconta a Toffanin spiegando come "il successo non abbia messo in crisi la vocazione ma abbia piuttosto favorito un percorso di crescita". L'addio alla vita religiosa e la morte del padre, durante la pandemia, hanno caratterizzato gli ultimi anni della sua vita. Nell'intervista viene toccato anche l'argomento della vita sentimentale della donna, ora che non ha più i vincoli legati ai voti religiosi. “Credo sempre nell’amore, non è una cosa che stiamo considerando adesso, non è la mia priorità al momento. Bisogna curarsi, amarsi, prima di riuscire ad amare gli altri", ha detto.

Ancora critiche, Suor Cristina non ci sta e le canta a Zazzaroni

"Mia mamma ha seguito tutto il percorso, non mi vedeva stare bene, non ho fatto i conti solo con la congregazione, la famiglia, ho chiesto aiuto, non riuscivo più a capire chi fossi. Dio non l’ho mai messo in discussione. Il mio cambiamento evolutivo non era più nel mio abito" ha detto riguardo la decisione di non essere più una suora. L'intervista a Verissimo ha sorpreso tantissimi telespettatori che si sono trovati davanti una nuova Cristina Scuccia, anche nell'aspetto. Truccata con i capelli sciolti e un tailleur giacca-pantalone rosso fiammante, ha attirato tantissimi complimenti sui social.