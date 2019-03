Il diavolo e l'acqua santa, la strana coppia favorita a Ballando con le stelle

I 13 concorrenti della 14esima edizione di Ballando con le stelle sono ormai pronti a sfidarsi a passi di tango, rumba e cha cha cha. Stasera sabato 30 marzo, su Rai1, si alza il sipario dell’attesissimo show di Milly Carlucci e i pronostici sugli aspiranti al titolo di campione non si sono fatti attendere. I favoriti dei bookmaker sono concorrenti agli antipodi: la religiosa cantante Suor Cristina e l'ex calciatore playboy Osvaldo.

A poche ore dall’inizio delle danze, sulla lavagna di Planetwin365, Suor Cristina è già la favorita a 4,25. La partecipazione di Cristina Scuccia, trentunenne religiosa delle Orsoline della Sacra Famiglia, si preannuncia chiacchieratissima: non solo ballerà da sola, ma anche con l'abito religioso. I vincoli legati alla sua figura non le consentono di esibirsi con un uomo, sarà dunque

accompagnata nelle coreografie da due ballerine. Le premesse lasciano ben sperare quel pubblico che l’ha già vista trionfare nel 2014 a “Voice Of Italy” grazie al suo straordinario talento canoro.

Tra le file dei concorrenti spuntano altre sorprese, come l’ex campione di Roma e Juventus Pablo Osvaldo – quotato a 6.00 – o Antonio Razzi per cui si prospetta un insolito testa a testa con la collega politica Nunzia De Girolamo, rispettivamente a 7,00 e 7,50. Non convincono i bookies Enrico Lo Verso, Milena Vukotic, J.E.K. Sampaio, Angelo Russo e Marzia Roncacci in coda alla classifica con quota a 13,00.