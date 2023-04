Pino Insegno a Palazzo Chigi: "Da chi vado? Fatti miei". Voci clamorose sulla Rai

04 aprile 2023 a

Pino Insegno è al centro dei retroscena sulla nuova Rai dell'era del governo di centrodestra. Voci partite da quando l'attore e doppiatore ha presentato l'evento di chiusura della campagna elettorale per le Politiche di Fratelli d'Italia, a Piazza del Popolo, e che si sono amplificate per le visite a Palazzo Chigi da quando Giorgia Meloni è premier. Insegno è stato intercettato all'ingresso della Presidenza del Consiglio anche martedì 4 aprile e ai giornalisti che gli hanno chiesto chi avrebbe incontrato l'attore ha risposto: "Fatti miei...".

Insegno è entrato nella sede del governo con in mano una copia di un suo libro. Era stato a Palazzo Chigi anche lo scorso 14 marzo. "È la seconda volta? No, è già la quarta volta, conti male", ha risposto a un cronista. E a chi gli domandava se avesse incontrato la premier Giorgia Meloni ha replicato con una battuta: "Me so' venuto a prendere il caffè che qua lo fanno bono...".

Il doppiatore aveva parlato dei retroscena su di lui nel corso della presentazione della 14esima edizione del Festival Internazionale della Cinematografia Sociale “Tulipani di Seta Nera”, di cui era testimonial. "Dicono di tutto su di me, ora divento nuovo ct della Nazionale, la prossima settimana prendo il posto di Mattarella", aveva ironizzato Insegno. Sul possibile futuro nei programmi della tv di Stato ha affermato: "Certo che mi piacerebbe tornare in Rai...".