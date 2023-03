Viva Rai2, Fiorello a valanga su Pino Insegno: "Lui a Sanremo e Amadeus..."

24 marzo 2023 a

C'è aria di rivoluzione in Rai con il governo che potrebbe mettere mano molto presto al dossier viale Mazzini. L'ultima novità che ha scatenato voci e speculazioni è l'incontro a Palazzo Chigi tra la premier Giorgia Meloni e Pino Insegno, qualche giorno fa. L'attore e doppiatore (che tra l'altro presentò l'evento conclusivo della campagna elettorale di FdI) è dato come in lizza per un one-man-show in Rai ma si è parlato di lui anche per la direzione del Festival di Sanremo.

Retroscena che non sono passati inosservati a Fiorello che ha dedicato una gag al tema nel corso di Viva Rai2!. “Leggo che oltre all'addio di Fuortes, in Rai ci saranno altre novità come la conduzione del prossimo Festival di Sanremo a Pino Insegno. Ma tranquilli, tanto Amadeus ce lo prendiamo noi a Teleminkia”, ha scherzato lo showman siciliano ch poi ha imitato l'ex comico de La premiata ditta.

“Io già immagino il discorso di apertura di Pino Insegno a Sanremo, lui grandissimo doppiatore: 'Questo Festival non appartiene ad un uomo solo, ma a tutti’”, ha detto Fiorello citando del personaggio di Aragorn nella trilogia de Il Signore degli Anelli. “Stanotte queste colline brulicheranno di orchi, elfi, cantanti, musicisti, coristi e televoto. Scenderemo le scalinate dell’Ariston, conquisteremo l’Ariston, manderemo gli argonauti nella giuria demoscopica. Benvenuti alla 74esima edizione del Festival della Terra dei Fiori, al mio segnale scatenate l'orchestra!!! E soprattutto, Amadeus pigliatela in saccoccia!’”, è la parodia di Fiorello. Il consiglio di Fiore al conduttore è chiaro: “Pensate ad Amadeus che ora dirà ‘Ho un amico di me**a’, ma Ama lascia stare il quinto Festival! Riposati! Lascialo fare ai ragazzi che noi abbiano Teleminkia!".