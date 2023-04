Giorgia Meloni, Paola Ferrari stronca il suocero Carlo De Benedetti: "Disgustoso"

03 aprile 2023 a

a

a

"Le parole su Giorgia Meloni disgustose". Paola Ferrari si scaglia contro il suocero Carlo De Benedetti che, nel corso del festival del quotidiano Domani sul governo aveva detto che “Meloni dimostra demenza”. Il caso, che ha suscitato la dura reazione di Fratelli d'Italia, esplode anche in famiglia.

La giornalista Rai, sposata da 26 anni con il figlio dell’ingegnere, Marco De Benedetti, non perdona l'affondo del suocero e, di getto, con una dichiarazione durissima rilasciata all'AdnKronos chiarisce: “Voglio prendere totalmente le distanze da quello che è stato detto dall’ingegner Carlo De Benedetti, che è il nonno dei miei figli: perché sono parole estremamente gravi che mi hanno profondamente turbato, dette nei confronti del Presidente del Consiglio; e in modo particolare, ma non solo, di una donna”. E ancora: "Trovo molto grave usare certi termini, che offendono la persona, le istituzioni italiane, per la carica che il premier ricopre, e tutti gli italiani che l’hanno votata". Oltre che un caso politico, gli attacchi a Giorgia Meloni si sono trasformati anche in una grossa lite in famiglia.