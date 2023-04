Vigilanza Rai, è tris di donne: Floridia presidente, vice Boschi e Montaruli

04 aprile 2023 a

a

a

Vertici tutti al femminile per la Commissione fi Vigilanza Rai. Barbara Floridia, senatrice del M5S, è stata eletta presidente con 39 voti. A completare i vertici della commissione altre due donne elette vicepresidenti. Sono Maria Elena Boschi del Terzo polo e Augusta Montaruli di Fratelli d’Italia. La prima ha raccolto diciannove voti, sedici l'esponente del partito di Giorgia Meloni. Cinque schede bianche e due voti per Stefano Candiani, deputato della Lega.

"Buon lavoro a Barbara Floridia, eletta Presidente della Commissione di vigilanza Rai. Il pluralismo e il diritto dei cittadini a essere correttamente informati sono principi cardine della democrazia. Li tuteleremo con la massima determinazione", ha scritto su twitter il leader M5s Giuseppe Conte all'indirizzo della neopresidente.

La presidenza spetta per prassi all’opposizione e, dopo l’elezione del dem Lorenzo Guerini al Copasir, è andata al M5S come previsto. In chiave grillina, l'elezione di Floridia in Vigilanza apre la corsa alla sua successione a palazzo Madama: per guidare la pattuglia di senatori cinque stelle - a quanto apprende LaPresse da fonti parlamentari - sarebbe in pole l’ex ministro Stefano Patuanelli, considerata "la sua esperienza e la sua capacità di dialogo con le altre forze di opposizione, anche in prospettiva di future alleanze", ragionano le stesse fonti. Altre voci non escludono l’ipotesi di Alessandra Maiorino, anche per garantire l’alternanza di genere con Montecitorio, dove il capogruppo è Francesco Silvestri.

In settimana dovrebbero sciogliersi anche gli altri nodi relativi alle commissioni bicamerali spettanti all’opposizione. Al terzo polo dovrebbe andare la presidenza di quella di inchiesta sul Covid. Sempre il M5S dovrebbe ottenere la commissione d’inchiesta sul Caso Orlandi mentre al Pd dovrebbe essere confermata la presidenza della commissione sul Femminicidio.