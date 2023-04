L'Aria che tira, Massimiliano Romeo contro i gufi della sinistra

04 aprile 2023 a

Le elezioni Friuli Venezia Giulia sono andate oltre le più rosee aspettative. Fedriga è stato confermato governatore regionale e la Lega primo partito della coalizione di centrodestra. Il giorno dopo le elezioni regionali, il bilancio per il centrodestra è davvero soddisfacente. Se n'è parlato nel corso della trasmissione "L'Aria che tira" in onda il 4 aprile su La7. Ospite in studio il senatore della Lega Massimiliano Romeo che ha sottolineato il successo del partito e la fruttuosa leadership del segretario federale Salvini.

"Nessuno alla vigilia di queste elezioni in Friuli immaginava la Lega primo partito della coalizione di centrodestra - ha detto Massimiliano Romeo ai microfoni de L'Aria che tira - La Lega esce rafforzata anche all'interno del governo. Non esiste la Lega di Fedriga, la Lega di Zaia, la Lega di Romeo, la Lega di Giorgetti. C'è la Lega che è una squadra formata da tante persone. Ci sono governatori, ministri. militanti, sindaci. E, a capo della Lega, c'è il segretario federale Matteo Salvini. Adesso capisco che il gioco dell'opposizione è dire: adesso metto Fedriga contro Salvini, Zaia contro Salvini, Giorgetti contro Salvini. Tentare di dividere la Lega è sempre stato il giochino dei nostri avversari ma noi non ci caschiamo. Anzi rafforziamo l'idea della squadra. Salvini in questo momento ha in mano il ministero del fare: lui va in giro dalla mattina alla sera a sbloccare opere in tutta Italia. E' la politica del fare. Una persona intelligente come Salvini ha fatto tesoro dei suoi errori. C'è stato anche un cambiamento nella comunicazione. Andiamo avanti così. Stiamo andando sulla strada giusta".