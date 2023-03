L'Aria che Tira, pioggia nel weekend e Merlino scherza col meteorologo

31 marzo 2023 a

Consuete previsioni del tempo da parte del meterologo Paolo Sottocorona durante L’Aria che Tira, il talk show di La7 condotto da Myrta Merlino. Nel corso della puntata di venerdì 31 marzo l’esperto annuncia che l’Italia sarà colpita da numerose piogge, sia nelle regioni del Nord Italia che in quelle del Sud. Le previsioni fanno cadere le braccia alla giornalista napoletana, che scherza con Sottocorona: “Facciamo un gioco di ruolo, la prossima settimana le previsioni del weekend le faccio io”.

Riecco il freddo, il ciclone porta pioggia e neve su mezza Italia

In effetti secondo l’Agi nel primo weekend di aprile ci sarà un peggioramento meteo, con una perturbazione atlantica che porterà piogge e temporali diffusi specie nella giornata di domenica. La prossima settimana inizierà invece con un sensibile calo delle temperature a causa delle correnti di estrazione artica che raggiungeranno il Mediterraneo. Tra lunedì e mercoledì temperature al di sotto delle medie anche di 6-8 gradi con possibilità di neve a quote relativamente basse sui rilievi, specie settori orientali dell’Appennino. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano confermano dunque una settimana santa con tempo instabile e clima piuttosto freddo per il periodo. Difficile invece al momento sbilanciarsi per il weekend di Pasqua, ma si rischiano piogge anche in quei giorni.