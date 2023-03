L'Aria che tira, La Russa sul coro dei bambini per Meloni: cantonata di Repubblica

30 marzo 2023 a

Coro dei bambini per Giorgia Meloni. Il giubilo dei più piccoli per il premier diventa un caso politico. Nel giorno della celebrazione del centesimo anniversario dell'Aeronautica, il premier Meloni si è recata in piazza del Popolo a Roma, dov'è stata accolta da una vera ovazione da parte delle scolaresche presenti all'evento. In molti, però, quotidiano La Repubblica in testa, hanno scritto che la scena era stata preparata direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. A fare chiarezza su tutta la vicenda arriva il presidente del Senato, Ignazio La Russa, che spiega cosa è avvenuto quel giorno.

"Per una volta ho il ruolo di testimone oculare - ha detto il presidente del Senato, La Russa, al telefono con Myrta Merlino - Solo "Repubblica" può immaginare che Giorgia organizzi dei bambini per fare gli applausi. Prima di tutto si vede che non conoscono Giorgia. Quando sono giro con lei anche in situazioni non ufficiali, 95 volte su 100 è succedono queste cose. E gli altri 5 sono comunisti prevenuti perché gli altri la invidiano e dicono: magari fosse dei nostri. Quel giorno eravamo sulla terrazza del Pincio e Giorgia è stata convinta a scendere in piazza del Popolo. "Repubblica" ancora una volta ha perso un'occasione per non prendere una cantonata terribile. E' triste vedere persone che di fronte a un motivo di solidarietà, soddisfazione e giubilo dei bambini, hanno bisogno di dire che se li è preparati lei oppure che li hanno preparati i professori. Guardate che, in questo momento, gli italiani hanno un sentimento di grande affetto per Meloni. Fatevene una ragione".