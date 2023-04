Papa Francesco, impazza il "Conclave segreto". Le trame alle spalle di Bergoglio

01 aprile 2023 a

a

a

Papa Francesco è stato dimesso dall’ospedale Gemelli, ma oltre ai problemi fisici deve affrontare quelli interni al Vaticano. “Emergerà da questo ricovero comunque infragilito. E il Conclave ombra impazzerà più che mai… Il tema non è questa permanenza in ospedale, il Pontefice non è in pericolo di vita. Il tema, piuttosto, è come lui stesso analizzerà quanto gli è accaduto, e quali conclusioni ne trarrà” le parole di una fonte all’interno del Vaticano interpellata da Massimo Franco che ne ha scritto a riguardo sul Corriere della Sera.

Nessuno ferma Papa Francesco: “Celebrerò la domenica delle Palme”

Già nei mesi scorsi - in particolare dopo la scomparsa di Benedetto XVI - si era a lungo dibattuto delle possibili dimissioni di Bergoglio, con la rinuncia al papato che resta una grande incognita all’interno del mondo della Chiesa. “Si registra un’agitazione febbrile e un po’ scomposta che anonimamente mostrano amici e avversari, per motivi opposti. I primi, perché temono che quanto è accaduto avvicini non solo la rinuncia ma la resa dei conti in una Chiesa profondamente divisa. Gli altri, perché confidano che l’indebolimento di Francesco acceleri un Conclave dai contorni misteriosi, ma considerato tra i più difficili e conflittuali degli ultimi decenni” l’analisi di Franco, che tira fuori tutte le divisioni tra religiosi. Con una conclusione precisa: sottotraccia si muove il mondo del Conclave, con manovre che si intensificano proprio nei giorni della malattia del Papa.