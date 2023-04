Papa Francesco dimesso dal Gemelli: “Celebrerò la domenica delle Palme”

01 aprile 2023 a

Ore convulse per Papa Francesco, ma il lieto fine è arrivato. Il Santo Padre è stato dimesso dall'ospedale Gemelli di Roma: Jorge Mario Bergoglio era stato ricoverato mercoledì per quella che si è rivelata essere una bronchite su base infettiva e ora è arrivato il via libera dei medici che lo hanno avuto in cura.

Il Papa battezza un bimbo al Gemelli. Retroscena sul malore: "Aritmia"

Prima di lasciare la struttura e tornare in Vaticano il Pontefice ha salutato il Rettore dell’Università Cattolica, Franco Anelli, con i suoi più stretti collaboratori, il Direttore Generale del Policlinico, Marco Elefanti, l’Assistente ecclesiastico generale dell’Università Cattolica, Monsignor Claudio Giuliodori, e l’equipe di medici e operatori sanitari che lo ha assistito durante questi giorni. “Ammiro tanto la gente che lavora in ospedale. Ci vuole eroicità” la reazione di Papa Francesco uscendo dal Policlinico Gemelli nel parlare con i giornalisti presenti. Bergoglio ha quindi ringraziato medici, infermieri e ha aggiunto: "Ci vuole tenerezza con i malati", perché quando si è malati, spiega, "si è capricciosi”. Poi un annuncio che pone fine a tutte le voci: “Domani celebrerò la domenica delle Palme”. Il Pontefice, sceso appositamente dalla macchina per i saluti e le dichiarazioni, ha pure abbracciato una coppia di genitori che ha perso la figlia ieri notte, fermandosi a pregare con loro.