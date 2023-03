Stasera Italia, Antonio Tajani anticipa il decreto flussi: ridurremo gli irregolari

30 marzo 2023 a

Emergenza immigrazione, Antonio Tajani illustra il piano dell'Italia per bloccare il flusso dei migranti irregolari in arrivo sulle nostre coste. Se n'è parlato nel corso della puntata di "Stasera Italia" in onda il 30 marzo su Rete4. Il ministro degli Esteri punta sul decreto flussi che, al contrario, dovrà consentire l'arrivo in Italia dei migranti regolari in grado di essere formati e occupati.

"Stiamo lavorando per ridurre i flussi migratori irregolari per accogliere persone che vengono a lavorare nel nostro paese"@Antonio_Tajani a #StaseraItalia pic.twitter.com/rL1kXjDgtS — Stasera Italia (@StaseraItalia) March 30, 2023

"Con accordi, puntando i piedi in Europa e trovando maggior collaborazione, stiamo lavorando per ridurre i flussi migratori irregolari mentre vogliamo accogliere più migranti regolari, vale a dire persone che vengono a lavorare nel nostro Paese. Ecco perché c'è un decreto flussi che ha una prospettiva triennale. L'altro giorno c'è stato il famoso click-day. Naturalmente tutto questo va fatto in collaborazione con i Paesi d'origine".