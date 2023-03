Stasera Italia, l'allarme di Biloslavo sui migranti: un'ondata senza precedenti

27 marzo 2023 a

a

a

Emergenza migranti, l'ondata in arrivo è senza precedenti. L'allarme viene da Fausto Biloslavo, giornalista, che ha parlato in collegamento con la puntata di Stasera Italia in onda il 27 marzo. Il giornalista ha spiegato che non basta pensare a soluzioni a lungo termine come il piano Marshall ma è necessario agire immediatamente operando direttamente all'interno dei Paesi interessati: Tunisia, Libia ed Egitto prima di tutti.

Boom di sbarchi, @BiloFausto a #StaseraItalia: "Temo che ci troveremo di fronte a un'ondata senza precedenti" pic.twitter.com/LC3341NscO — Stasera Italia (@StaseraItalia) March 27, 2023

"Dato che siamo appena all'inizio della primavera, io temo che questa estate ci troveremo di fronte a un'ondata senza precedenti. In base ai primi tre mesi, le stime della Guardia Costiera prevedono che, a fine anno, arriveranno 138mila migranti. Io, invece, temo che ne arriveranno molti di più se andiamo avanti così. Quindi il problema è non solo risolverla a monte che ci vuole tempo, il piano Mattei ecc. Bisogna che l'Europa capisca che è necessario intervenire in Tunisia. in Libia, in Egitto