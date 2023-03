Stasera Italia, Baldino sull'Ucraina: interessi Usa diversi da quelli europei

27 marzo 2023 a

Vladimir Putin minaccia gli Stati Uniti. La guerra in Ucraina sembra arrivata a un nuovo punto di non ritorno. Se n'è parlato nel corso della puntata di "Stasera Italia" in onda il 27 marzo su Rete4. Ospite in studio la deputata del M5s, Vittoria Baldino, che punta il dito contro il gioco che starebbero facendo gli Stati Uniti. Gli interessi Usa, infatti, non coincidono esattamente con quelli europei. Per questo Bruxelles dovrebbe fare la voce grossa, o quantomeno assumere una posizione distinta rispetto a quella della alleati statunitensi.

"Sarei molto cauta a bollare le minacce come votate alla persuasione nei confronti dell'Europa - ha detto Baldino - che giustamente è preoccupata rispetto agli Stati Uniti. Perché l'Europa la guerra ce l'ha in casa, ce l'abbiamo dietro la nostra porta a differenza degli Stati Uniti. In questo caso gli interessi di Washington non coincidono con gli interessi europei. Per questo il M5s dice: si faccia un passo in avanti. Non prendiamo le distanze dalla Nato: il tema è come l'Italia e l'Europa stanno all'interno dell'Alleanza atlantica. Qual è la postura che dobbiamo avere. Quella di mero esecutore o quella di alleato? E quindi pretendiamo di avere un voce in capitolo proprio come Europa".