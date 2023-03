L'Aria che Tira, Cerno seppellisce la sinistra: “Sa solo criticare e così non tornerà a governare”

29 marzo 2023 a

Tommaso Cerno è imbufalito con l’Unione Europea per l’immobilismo sulla questione migranti e gli sbarchi in Italia. Il direttore de L’Identità è ospite dell’edizione del 29 marzo de L’Aria che Tira, talk show di La7 condotto da Myrta Merlino, e critica Bruxelles per come sta agendo sull’immigrazione: “Pensare che l’Europa da 20 anni, nella sua magnificenza democratica a parole è appoggiata sulla costa di Lampedusa per l’80% della problematica reale di immigrazione italiana e ha trasformato quell’isola in un simbolo planetario della nostra incapacità di gestire in maniera dignitosa un problema, che è impossibile risolvere, questa cosa oscena che vediamo, è ormai un'Europa del bricolage, fa chi è sulla costa e fa con quello che ha, perché non esiste assolutamente l’idea di un insieme, questo dimostra che tutto quello che stiamo dicendo potevamo dirlo, 10 anni fa, 5 anni fa, con il governo di Prodi, di Letta, di Meloni, di Berlusconi. Credo che la gente abbia ben chiaro questo. L’isola di Malta è l’esempio di tutto questo. L’Europa - sottolinea il giornalista - ha gestito in maniera perfetta, essendo essa uno Stato dell’Europa dal 2004, tutta queste specie di grande roulette che è Malta, per tutto quel che riguarda le scommesse off-shore sui telefonini, si spendono miliardi di scommesse. Quella legislazione l’Europa la gestisce perfettamente, ha risolto tutte le contraddizioni, mentre sul fatto che si sbarca a Lampedusa non dice nulla”.

Poi Cerno alza la voce per l’affondo finale: “Se davanti a tutto questo l’idea alternativa che pone la sinistra è criticare il governo sempre per un parallelismo ipotetico con un altro governo italiano che durò dal 31 ottobre del 1922 al 25 luglio del 1943, credo che la sinistra farà molta fatica in questo Paese a tornare a governare”.