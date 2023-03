L'aria che tira, Colombo choc su Meloni: "Parafascista, da brividi". Cosa fa Merlino

29 marzo 2023 a

Quando Furio Colombo è ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira c'è una sicurezza: l'attacco a testa bassa a Giorgia Meloni, qualsiasi sia l'argomento di discussione. L'ex parlamentare già direttore de l'Unità, come di sovente spara a zero sulla premier anche nella puntata di mercoledì 29 marzo del programma di La7. Meloni "aveva promesso che con il suo tocco e il suo intervento avremmo vissuto un periodo armonico, organizzato e intensamente armonioso dove finalmente c'era una unitaria" alla guida del Paese, afferma Colombo il quale conclude che la realtà molto diversa.

"La gaffe più grande che ha fatto Meloni è quella delle Fosse Ardeatine, quando ha detto che i 400 morti sono dovuti al fatto che erano italiani - continua l'ex oracolo della sinistra - È talmente inaccettabile, grossolano e deliberatamente nemico dell'antifascismo che fa rabbrividire. Fa rabbrividire che una persona così ha in mano il destino dell'Italia", è l'accusa di Colombo.

La parte più surreale dell'intervista, tuttavia, è un'altra, ossia quando l'ex direttore dell'Unità si produce in un parallelismo al livello di quello sulla figlia di Meloni, volata in top class al G20 di Bali mentre i bambini migranti morivano in mare, "perla" affidata sempre al programma di La7. "Nello stesso giorno e nelle stesse ore in cui Giorgia Meloni faceva da pilota su un caccia F-35 a Roma davanti a classi di bambini organizzate per gridare il suo nome" veniva trovato un altro corpo di una persona dispersa in mare. "È più di una sciocchezza, molto parafascista, quella di fotografare il leader sull'aereo", dichiara Colombo senza colpo ferire, Frase che provoca un sussulto alla conduttrice: "Ma erano i 100 anni dell'Aeronautica militare...". Per Colombo si doveva fermare tutto: "Pochi giorni prima c'erano i bambini morti, sono cose di una grande gravità", continua l'ex parlamentare con Merlino che insiste: l'immigrazione è un problema epocale e una foto all'anniversario dell'Aeronautica non c'entra nulla.