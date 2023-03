Otto e mezzo, Diego Della Valle promuove il governo di Giorgia Meloni

29 marzo 2023 a

Giorgia Meloni è al governo da pochi mesi. Troppo presto per dare un giudizio compiuto sulla qualità dell'azione di governo. Se n'è parlato nel corso della puntata di Otto e mezzo in onda il 29 marzo su La7. L'imprenditore Diego Della Valle, però, si augura una cosa: che imprenditori e governo possano collaborare per il bene del Paese.

"E' ancora troppo poco per dare un giudizio - ha detto Della Valle - Hanno la possibilità di fare molto bene quello che vogliono. Aspettiamoli e vediamoli lavorare e poi daremo un giudizio. Auguriamoci che facciano bene comunque. E' giusto che il governo voglia essere amico delle imprese. E' indispensabile in un momento così complicato per l'economia mondiale e italiana. La collaborazione è la cosa più giusta da fare. Credo che gli imprenditori seri siano disponibili. Oggi anche noi imprenditori dobbiamo fare un passo in avanti. Forse anche due. E metterci a disposizione per fare quello che possa servire. Che siano non solo chiacchiere ma fatti veri. Ho un grandissimo piacere se questo governo riesce a fare le cose che servono. Sarà importante rispettare gli impegni europei presi e cercare di occuparsi di chi non arriva alla fine del mese".