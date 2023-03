Otto e mezzo, De Angelis cerca di affossare Meloni: “Non ha ottenuto letteralmente nulla”

25 marzo 2023 a

Un elenco di insuccessi per Giorgia Meloni nella due giorni del Consiglio europeo. È questo il giudizio sprezzante di Alessandro De Angelis, vicedirettore dell’Huffington Post, di cui chiede conto Lilli Gruber nella puntata del 24 marzo di Otto e mezzo, il talk show serale su La7. Il giornalista spiega il suo punto di vista sulla missione della leader del governo a Bruxelles: “Ho visto dichiarazioni particolarmente entusiastiche di Meloni, sarà un caso di sindrome di Stoccolma, si è innamorata di chi la tiene prigioniera. Meloni non ha ottenuto letteralmente nulla dall’Unione europea, soprattutto in materia di immigrazione. Quando ci fu la crisi siriana vennero stanziati tre miliardi in tre giorni per un aiuto sulla rotta balcanica. Adesso Meloni ha detto che c’è un’emergenza strutturale e ha parlato di 900mila arrivi dalla Tunisia, una cifra del tutto sgangherata, sarebbe un esodo biblico se sommati a quelli della Libia, a fronte di questo c’è una dichiarazione di intenti che dice ‘Vedremo’, 200 milioni, che sono una cifra irrisoria, e una bella pacca sulla spalla”.

“Ora - chiosa De Angelis - mi colpisce il paradosso. Queste dichiarazioni ‘Vedremo’ dell’Unione europea le facevano anche ai tempi di Mario Draghi, che sull’immigrazione non otteneva nulla. Il problema è che Meloni ha vinto le elezioni contro questo, per imporre una nuova linea. Diceva che si sbattevano i pugni sui tavoli, ma non c’è nulla sulle relocation, nulla su una politica europea in Africa. L’allineamento sull’immigrazione è quindi incomprensibile, mentre è più comprensibile quello sull’economia, perché si tengono sotto controllo i mercati. Non capisco…”