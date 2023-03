L'Aria che tira, Alessandro Morelli attacca Fedez e Ghali sugli aiuti alle Ong

29 marzo 2023 a

Aiuti alle Ong. Ora scendono in campo perfino cantanti e influencer. Gli ultimi in ordine di tempo sono stati Fedez e Ghali che vorrebbero aiutare le Ong. Se n'è parlato nel corso della puntata de "L'Aria che tira" in onda il 29 marzo su La7. In collegamento c'era il senatore della Lega, Alessandro Morelli, che ha criticato i vip che si sbilanciano in favore delle Rackete di turno. Secondo Morelli, al contrario, potrebbero investire in aiuti rivolti alla Guardia Costiera che tanto nsta già facendo per il recupero in mare dei migranti.

"Leggo che alcuni influencer e cantanti finanziano le Ong - dichiara Alessandro Morelli - Ma visto che ne hanno le possibilità economiche, perché invece non finanziano l'acquisto di nuove navi per la Guardia Costiera che possano permettere il salvataggio di persone che attraversano il mare in condizioni pericolose. Allora Fedez o Ghali comprino una bella nave alla Guardia Costiera piuttosto che pensare alle Rackete di turno. Loro hanno il portafoglio in mano, io ho il cuore. La Guardia Costiera italiana sta facendo molto più di quanto fanno tutti gli altri Paesi europei messi insieme. Perché qui a parlare sono tutti capaci: Macron, Scholz, Merkel. Non è pensabile sentire le risate quando ci sono morti".