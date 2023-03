L'Aria che tira, Casini contro l'utero in affitto: sfruttamento indecente

27 marzo 2023 a

Riflettori accesi sull'utero in affitto. In questi giorni si parla molto di diritti dell'infanzia e coppie omogenitoriali. Tutti si stanno misurando con temi sensibili che toccano le corde della morale. Anche di questo si è parlato nel corso della trasmissione L'Aria che tira in onda il 27 marzo su La7. Ospite in studio Pier Ferdinando Casini,

"Io sono contrarissimo all'utero in affitto - ha detto Pier Ferdinando Casini nello studio di Myrta Merlino - perché ritengo che sia uno sfruttamento indecente. In gran parte è uno sfruttamento di persone che si mettono a disposizione per bisogno. Diverso, invece, è il tema dei bambini che devono sempre avere una tutela giuridica e che non possono essere considerati figli di nessuno. Quindi proprio perché vogliamo rispettare i diritti dei più deboli, i più deboli sono i figli e non ci si può rivalere su di loro anche su pratiche che si considerano sbagliate".