L'Aria che tira, Ghisleri sul futuro Pd: quali difficoltà incontrerà nel partito

Effetto Schlein sul Pd. Nelle ultime settimane, il Partito Democratico è cresciuto nei sondaggi ed è arrivato a sfondare quota 20%. Secondo Alessandra Ghisleri, però, il futuro è ancora tutto da scrivere. La direttrice di Euromedia Reaserch è stata in collegamento con la puntata de L'Aria che Tira in onda il 27 marzo e ha anticipato i nodi che dovrà sciogliere il neo segretario dem. Primo su tutti i rapporti col gruppo interno dei circoli, quelli che hanno votato Stefano Bonaccini, per intenderci, e che sono distanti anni luce dalle posizioni del segretario.

"Dopo le ultime tre rilevazioni, i nostri numeri danno un Pd in salita - spiega Alessandra Ghisleri - Già da un paio di settimane è al 20,4%. Ma il tema sono le indicazioni che Schlein ha dato durante la campagna elettorale: quindi il cambiamento e i volti nuovi. Tuttavia, all'interno del Pd, i circoli hanno votato per Stefano Bonaccini e la difficoltà di Schlein sarà quella di tenere insieme un gruppo così differente e riuscire a dettare legge anche su altri temi. Perché se andiamo a vedere, l'agenda di governo sembra essere dettata dall'opposizione. Forse anche perché questi temi hanno molto risalto nei media. Su altre tematiche, invece, ancora non c'è stato un confronto. Bonaccini è un uomo molto più legato alle soluzioni soprattutto in campo economico".