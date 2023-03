Omnibus, Claudio Durigon sulle nomine dei manager pubblici

28 marzo 2023 a

Nomine dei manager pubblici. Si fanno alcuni nomi. Ma soprattutto si cerca di capire quale dovrà essere il criterio per la scelta dei manager che dovranno guidare le aziende pubbliche. Nella puntata di "Omnibus" in onda il 28 marzo su La7 è stato ospite il senatore Claudio Durigon che, senza fare nomi, ha tranquillizzato sulla tenuta della maggioranza di governo anche su questo importante appuntamento.

"Non posso fare i nomi dei manager pubblici - ha detto in studio il sottosegretario al Lavoro - Vedo i nostri leader che colloquiano e si vedono spesso. Cantano anche insieme che è una cosa positiva. Si mettono in campo dei nomi che sono importanti per quello che sanno fare. L'importante è che si mettano le persone giuste al posto giusto. Tutta questa voglia di dire che c'è una crisi lo trovo molto estremizzato da parte di alcuni media. Io non trovo alcun riscontro nella realtà"