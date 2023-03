Omnibus, Ylenja Lucaselli svela la strategia di Meloni: migranti al centro del dibattito

24 marzo 2023 a

Tra i nodi da sciogliere sul tavolo della politica italiana c'è sicuramente l'emergenza migranti. Negli ultimi anni, l'Italia è stata rappresentata in Europa con voce flebile e non ha saputo far valere le proprie ragioni nei confronti degli altri Paesi. Adesso, però, con Giorgia Meloni al timone del Paese, il tema dei migranti è stato finalmente posto al centro del dibattito politico. Se n'è parlato nel corso della puntata di Omnibus del 24 marzo con la deputata di Fratelli d'Italia Ylenja Lucaselli.

"E' importante capire le parole del presidente Meloni quando dice che finalmente l'immigrazione è diventato un argomento al Consiglio europeo e che viene posta al centro dell'agenda - ha detto Ylenja Lucaselli - Finora sull'immigrazione siamo stati rappresentati in Europa con una voce molto flebile, Giorgia Meloni, invece, rimette continuamente questo tema al centro del dibattito. Come ha fatto, per esempio, col tema della Tunisia che diventerà fondamentale soprattutto adesso che ci avviamo verso la primavera-estate. Sappiamo che quando le temperature e il mare migliorano, gli sbarchi aumentano notevolmente. Riportare al centro il dibattito sull'immigrazione è sicuramente una novità. E a giugno si farà una verifica su quello che è stato già fatto".