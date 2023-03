Omnibus, Massimiliano Romeo: Putin usa i migranti contro l'Europa

15 marzo 2023 a

Bomba migratoria. Da molte parti emerge il dubbio che la Russia di Putin stia usando l'immigrazione clandestina per indebolire le potenze europee e occidentali. Se n'è parlato nel corso della puntata di "Omnibus" in onda il 15 marzo su La7. Ospite in studio era Massimiliano Romeo, senatore della Lega.

"Ci può essere l'interesse della Russia a destabilizzare alcune realtà dell'Africa per favorire un'ondata migratoria molto forte, utilizzando i migranti - ha detto Romeo nel corso della puntata di Omnibus - L'Europa rischia di essere stretta a tenaglia da est e da sud. Per questo bisogna lavorare affinché si arrivi almeno a una tregua. E' necessario che si muova l'intera comunità internazionale per far sì che questo conflitto cessi al più presto. E' giusto sostenere l'Ucraina per consentirle di difendersi ma non bisogna superare la sottile linea rossa perché poi qualsiasi incidente può generare un'escalation e da lì ci possono essere altre conseguenze più gravi. La Russia sta combattendo una guerra e usa tutte le armi che ha a disposizione".