Elly Schlein "anti-italiana", Italo Bocchino fa impazzire Lilli Gruber

Elly Schlein nel mirino di Italo Bocchino nel corso della puntata di giovedì 23 marzo di Otto e mezzo, su La7. Il giornalista ed ex parlamentare di centrodestra lascia di stucco Lilli Gruber e gli ospiti della trasmissione definendo "anti-italiana" la neo segretaria del Pd. Da cosa parte il ragionamento di Bocchino? "Elly Schlein ha il cervello svizzero, gli interessi degli americani e il portafoglio elettorale in Italia. Ha tre cittadinanze", è l'esordio del direttore editoriale del Secolo d'Italia. Schlein "è con la testa in Svizzera e in Usa, va a Bruxelles e non le interessa l'Italia", attacca l'ex parlamentare.

Argomentazioni che provocano la reazione della docente di filosofia Rosi Braidotti, in collegamento dalla Germania: "Bocchino attacca la Schlein perché ha tre cittadinanze? Io vivo all'estero da anni, mi stupisco che la Gruber non mi abbia ancora espulso". Il nodo della questione, tuttavia, è legato alle misure proposte dalla dem sull'immigrazione, come la Mare Nostrum europea lanciata mentre le premier Giorgia Meloni è a Bruxelles per un Consiglio europeo che, oltre al tema dell'invio di armi all'Ucraina, si affronta il dossier immigrazione. "Bisogna avere pazienza, questa Europa è agli sgoccioli", ha commentato sempre Bocchino dalla Gruber: nel 2024 cambierà la maggioranza nell'Europarlamento, governeranno Ppe e Conservatori e la Meloni sarà la leader della maggioranza, diventerà una nuova Angela Merkel".