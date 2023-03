Stasera Italia, Michele Gubitosa sfida l'Ucraina: diremo no all'invio di armi

21 marzo 2023 a

Invio di armi all'Ucraina, se ne discuterà alla Camera dei deputati e durante l'imminente Consiglio europeo. Ma se n'è parlato anche durante la puntata di "Stasera Italia" in onda il 21 marzo su Rete4. Nello studio di Barbara Palombelli c'era Michele Gubitosa, deputato del M5S, che ha ribadito la contrarietà grillina all'invio di armi. Secondo Gubitosa, infatti, la guerra non si vincerà con le armi ma con una trattativa di pace.

A #StaseraItalia la replica di @MicheleGubitosa del M5S pic.twitter.com/FLCdhLuYrH — Stasera Italia (@StaseraItalia) March 21, 2023

"Il M5s ha sempre condannato la Russia. Noi siamo con l'Occidente ma siamo contro la linea che sta adottando l'Occidente - ha precisato Gubitosa - Noi vogliamo dire la nostra. Il M5S dirà di no al prossimo invio di armi perché dopo più di un anno che questa guerra è iniziata ancora non hanno capito che questa guerra non si vince militarmente sulla Russia ma si esce da questa guerra soltanto con un negoziato di pace e mettendo a sedere questi protagonisti e facendogli finire questa guerra".