Stasera Italia, da Rinaldi siluro alla Bce: “Provocherà una recessione”

17 marzo 2023 a

a

a

Nuova stangata sui mutui dopo la decisione della Bce di alzare i tassi anche a marzo per contrastare l’alta inflazione. La situazione economica europea è analizzata nel corso della puntata del 17 marzo di Stasera Italia, il talk show di Rete4 condotto da Barbara Palombelli, in compagnia di Antonio Rinaldi, eurodeputato della Lega: “Christine Lagarde ha sbagliato completamente la terapia. Sette-otto mesi fa ha iniziato a dire che questa inflazione sarebbe stata temporanea e non si sarebbe protratta nel tempo ed è un’inflazione diversa dalle solite inflazioni. Perché non è un’inflazione da domanda, ma importata per l’aumento delle materie prime e in particolare quelle energetiche. Alzare i tassi in questa maniera può provocare e provocherà una recessione. Il problema della Lagarde è che non ha capito e non ha ammesso di aver fatto un errore e non ha modificato strada facendo. E intanto l’economia soffre”.

"Aumento di 50 punti base". La Bce tira dritto, Lagarde: "Troppa inflazione"

Tra gli ospiti è presente anche Mauro Masi, presidente del Consap, che dà il proprio punto di vista: “Dal comunicato della Bce e dalla conferenza di Christine Lagarde quello che si capisce è che loro ritengono di poter continuare e dover continuare la lotta all’inflazione attraverso i tassi e hanno tutta la disponibilità e la liquidità nel loro bilancio per intervenire sulla stabilità finanziaria. Le banche non soffrono per l’inflazione, ma perché sono mal gestite”.