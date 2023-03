Stasera Italia, Gianluigi Paragone sul ruolo dell'Europa

20 marzo 2023 a

Cina e Russia dialogano per trovare una soluzione. La complessità degli schieramenti in Ucraina mettono l'Europa di fronte alla realtà: l'Ue non può che avere un ruolo marginale nella trattativa. Non ha i galloni della superpotenza e forse mai ce li avrà. Se n'è parlato nel corso della puntata di Stasera Italia in onda il 19 marzo su Rete4. Ospite in studio Gianluigi Paragone.

Putin accetta la pace cinese, ma Biden dice no@gparagone a #StaseraItalia: "L'Europa è senza ruolo" pic.twitter.com/ezOsOsNyix — Stasera Italia (@StaseraItalia) March 20, 2023

"Oggi sono due contro uno - ha detto Gianluigi Paragone - Sono due che si guardano e si controllano vicendevolmente. La Russia sa che deve contare sulla Cina. La Cina sa che è bene tenere Putin a debita distanza. Ci sarebbe poi anche l'India dall'altra parte. Insomma quello è uno scenario che si controlla vicendevolmente. Dall'altra parte l'America controlla un po' l'Europa che, in realtà è senza ruolo. L'Europa rischia di assistere a una sfida che si gioca tra top player e l'Europa non ha i galloni del top player. A oggi la fotografia vede fuori fuoco proprio l'Europa".