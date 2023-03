Fuori dal Coro, Mario Giordano svela le carte segrete sui vaccini

21 marzo 2023 a

Vaccini Covid somministrati agli anziani e ai soggetti fragili senza alcuno studio sugli effetti. E' quanto emerge dalle carte segrete mostrate da Mario Giordano in apertura della puntata di "Fuori dal Coro" in onda il 21 marzo su Rete4. Giordano mostra la documentazione interna all'Aifa, l'Agenzia italiana del farmaco, da cui emerge che, all'epoca, nessuno conosceva gli effetti del vaccino su anziani e soggetti fragili.

"Ci hanno raccontato balle sulla pandemia, i vaccini, il Covid - ha detto Mario Giordano in apertura di trasmissione - Quello che emerge dall'inchiesta della Procura di Bergamo è che ci hanno raccontato balle anche sui vaccini. Questi sono i documenti segreti interni all'Aifa (Agenzia Italiana del Farmaco) che vi sveliamo in esclusiva. Questo è del 15 gennaio 2021 quando la vaccinazione era solo all'inizio. E da chi si inizia? Si inizia dalle persone fragili, dagli anziani e dai malati. Ebbene in quel momento, quando si iniziano a vaccinare gli anziani e i fragili, l'Aifa sa che non esiste uno studio sugli effetti del vaccino sulle persone fragili. E lo scrive: "Attenzione i pazienti fragili rientrano tra le popolazioni non studiate". Tanto è vero che un funzionario prova a scrivere che i vaccini hanno provato un'elevata efficacia e l'Aifa lo cancella perché non si può dire un'elevata efficacia perché non è stato neanche studiato. In quel momento si mandano milioni di italiani fragili a fare il vaccino dicendo che c'è un'elevata efficacia e che ci sono le prove e gli studi dell'elevata efficacia. E invece questa non c'è. E l'Aifa nei suoi documenti interni lo scrive. In quei giorni, infatti, era arrivata la notizia degli anziani morti dopo il vaccino. E allora nell'Aifa ci fu uno scambio di documenti interni".