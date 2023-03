Fuori dal coro, Mario Giordano: Italia non responsabile di tutti i migranti morti

14 marzo 2023 a

Dopo la tragedia di Cutro, altri morti nel Mediterraneo. Questa volta il naufragio è avvenuto in acqua libiche e la Guardia costiera italiana è intervenuta prontamente per garantire i primi soccorsi. Nonostante questo, però, è partito il coro della sinistra contro il governo della destra. Mario Giordano non ci sta e punta il dita contro la reiterata ipocrisia della sinistra e delle sua bugie.

"C'è stata un'altra strage in mare e subito è partito il coro: colpa dell'Italia, l'Italia li ha lasciati morire in mare, l'Italia brutta, sporca, razzista, l'Italia del governo di destra li ha lasciati morire in mare. Poi uno va a vedere la cartina e scopre che la tragedia in mare è accaduta nelle acqua della Libia e c'è di mezzo la zona di soccorso di Malta e quella mista Italia-Malta. Eppure noi italiani siamo gli unici che siamo andati a soccorrerli e dovremmo sentirci in colpa? Ogni morto è una tragedia ma in questo momenti ci sarà qualcuno che muore in Sudafrica, in Nuova Guinea ma non possiamo sentirci responsabili di tutte le morti del mondo".