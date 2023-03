Fuori dal coro, Mario Giordano disintegra Conte e Speranza sul Covid

07 marzo 2023 a

L'inchiesta sui primi giorni del Covid in Italia ha travolto anche l'ex premier, Giuseppe Conte, e l'ex ministro della Salute del suo governo, Roberto Speranza. Se la pandemia non si poteva prevedere, gli inquirenti stanno, però, valutando se ci sia stata qualche sottovalutazione di quello che stava accadendo in provincia di Bergamo. Nell'occhio del ciclone il governo giallo-rosso all'epoca a Palazzo Chigi. A questo tema delicato è stata dedicata l'apertura della puntata di "Fuori dal coro" in onda il 7 marzo su Rete4. Come sempre attraverso le parole del conduttore Mario Giordano..

"Io lo so che c'è qualcuno che dice che non si poteva prevedere. Ma non si può prevedere neanche quando uno è sull'autostrada e un camion gli taglia la strada. Però deve prevedere di avere i freni in ordine perché, se non ha aggiustato i freni, quando il camion gli attraversa la strada gli va a sbattere dentro. Ecco, ci hanno fatto andare sull'autostrada del Covid con i freni rotti. Ci hanno fatto andare in guerra con le scarpe di cartone. Questa è solo un'inchiesta, sono tutti innocenti".