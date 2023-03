Zona Bianca, Sallusti contro Malpezzi: cosa fa se le rubo la borsa

20 marzo 2023 a

Borseggiatrici e borseggiatori in azione. Nei giorni scorsi è scoppiata la polemica sull'opportunità di filmare i volti dei ladri in azione soprattutto nelle stazioni e sui treni della metropolitana. Come sempre esiste chi fa l'anima candida e condanna i filmati, soprattutto se poi essi vengono pubblicati su social e siti internet. Tra questi Simona Malpezzi del Pd che teme un uso improprio di questi video e lo ha detto nel corso della puntata di Zona Bianca in onda il 19 marzo su Rete4. "Se servono per alimentare una giustizia fai da te allora li dobbiamo condannare - dichiara in studio Simona Malpezzi - Alcuni video pubblicati sui siti acchiappano più like e questo scatena anche altre situazioni. I video ben vengano se servono per aiutare a fare la denuncia, per rafforzare un tipo di fiducia diversa perché hai uno strumento attraverso il quale denunciare e quindi perseguire i colpevoli. Guai, invece, a utilizzare quei video solo per spettacolarizzazione o magari anche per guadagnarci".

Di diverso avviso Alessandro Sallusti, direttore di Libero, che mette la senatrice Pd di fronte alla realtà anche attraverso una provocazione: "Io non capisco perché se uno mi sta sfilando il portafoglio e io me ne accorgo non devo dargli due sganassoni o cercare quantomeno di impedirglielo - incalza Sallusti - E poi se stasera io fossi lì in studio e cercassi di portare via la borsetta, io credo che l'onorevole mi fa un mazzo tanto, si mette a urlare, mi corre dietro. Insomma farebbe esattamente e legittimamente quello che fanno i passeggeri della metropolitana".