Zona Bianca, rivendicazione di Berlusconi: “Forza Italia indispensabile per il governo”

Silvio Berlusconi appare ancora una volta in tv. Il leader di Forza Italia non ha alcuna intenzione di farsi da parte nello scenario politico ed è apparso in collegamento con l’edizione del 5 febbraio di Zona Bianca, il talk show della domenica sera di Rete4 con Giuseppe Brindisi alla conduzione. Il primo argomento affrontato dal Cavaliere è quello del governo e dell’andamento della maggioranza: “Noi nella coalizione di governo siamo il cuore e l’anima, siamo anche il cuore e l’anima del governo perché siamo i soli a rappresentare nel nostro Paese la tradizione liberale, la tradizione garantista, la tradizione cristiana e la tradizione europeista. Le altre forze politiche della coalizione hanno radici e tradizioni diverse. Forza Italia è dal punto di vista dei numeri una forza politica indispensabile per tenere in vita questa maggioranza e questo governo. Ma anche politicamente Forza Italia è essenziale per le sue idee e i suoi valori che sono quelli del Partito Popolare Europeo, che come lei sa, è la più grande famiglia politica in Europa, è il partito che noi rappresentiamo orgogliosamente in Italia”.

“I nostri parlamentari - rivendica ancora Berlusconi sulla compagine azzurra - costituiscono i due gruppi con più cultura e con più professionalità alla Camera e al Senato. Lavorano meglio, e di più, di tutti gli altri gruppi e collaborano con assoluta lealtà con gli altri parlamentari del centro-destra. Io continuo ad essere il regista di Forza Italia, lavoro molto e sono in continuo contatto con i miei ministri e con tutti i miei parlamentari”.

Impossibile non soffermarsi anche sugli anarchici e sulle polemiche dell’ultima settimana: “La violenza politica in Italia non è un ricordo così lontano, ha inquinato la vita politica e la democrazia italiana fino a pochi anni fa. Lo Stato non può e non deve cedere ad alcun ricatto. Il 41 bis che è uno strumento applicato in autonomia dalla magistratura contro criminali pericolosi e pluriomicidi, deve - dice con tono fermo Berlusconi restare così. Ad ogni tipo di minaccia contro la democrazia e la pacifica convivenza l’Italia, attraverso il suo sistema politico, ha sempre risposto e deve ancora rispondere con l’unità e con la comunità di intenti. Riuscirono a farlo anche la Democrazia cristiana e il Partito comunista contro le Brigate rosse, in piena Guerra fredda. Questa lotta contro chi attenta alla democrazia è per la libertà di tutti ed è costata il sacrificio di molte vite umane. Anche per onorare la loro memoria bisogna continuare a promuovere questa unità e non prestare in alcun modo il fianco a chi ci vuole dividere. Questo è stato l’atteggiamento che abbiamo tenuto sul caso di Alfredo Cospito. Forza Italia - la sottolineatura del Cav - si è tenuta ben alla larga da ogni forma di polemica”.