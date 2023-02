Zona Bianca, la verità di Cerno: Sanremo è stato un regalo alla destra

12 febbraio 2023 a

a

a

Tante polemiche sul Festival di Sanremo appena terminato. Se n'è parlato anche durante la puntata di "Zona Bianca" andata in onda il 12 febbraio. In collegamento c'era anche il direttore dell'Identità, Tommaso Cerno, che ha messo in evidenza la debolezza della sinistra. Secondo Cerno il festival si trasformerà in un autogol per i dem. Come se ce ne fosse ancora bisogno.

"Hanno fatto un gran regalo alla Destra con questo festival".

Così a #zonabianca il direttore de L'identità @Tommasocerno sul festival di Sanremo. pic.twitter.com/zUZpdNp1Qi — Zona Bianca (@zona_bianca) February 12, 2023

"Penso che la destra dovrebbe essere contenta perché gli hanno fatto un grande regalo - ha dichiarato Cerno durante "Zona Bianca" - In realtà è un regalo che non serviva perché il centrodestra avrebbe vinto lo stesso le elezioni regionali. La sinistra sta difendendo quello che ha visto sul palco dell'Ariston ma, se serviva alla destra di governo un bel grido per mandarli tutti uniti a sbaragliare quel che resta del centrosinistra, gliel'hanno regalato dal palco di Sanremo. Se il Festival era progettato per fare un favore alla sinistra il risultato lo vedremo lunedì e sarà un risultato che ha colpito molto lontano dal bersaglio. Sanremo si organizza in un anno e nessuno si sognava che si sarebbe arrivati al Festival di Sanremo nel bel mezzo del governo di Giorgia Meloni".