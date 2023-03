Vittorio Sgarbi choc: "Quelle del 2000 tutte tr...". Bufera su Domenica In

19 marzo 2023 a

a

a

Vittorio Sgarbi non si smentisce e con una battutaccia manda in tilt la puntata di Domenica In dedicata alla Festa del papà. I critico d'arte e sottosegretario è ospite di Mara Venier insieme alle due figlie Evelina e Alba domenica 19 marzo, giorno di San Giuseppe, e si parla del rapporto tra padri e figlie.

Sgarbi: "Quelle del 2000 tutte troie. Mia figlia sarà del 99"

La figlia: "Sono del 2000" #domenicain pic.twitter.com/PyHM1vhnEi — Il Grande Flagello (@grande_flagello) March 19, 2023



Il rapporto tra Sgarbi e i figli è sui generis: "Quando è nata Evelina? Non ho idea delle date, quando è il loro compleanno mi chiamano e mi chiedono il regalo. Non so quando compiono gli anni e quando sono nate, non ho idea delle date! Però fanno ancora tempo a entrare in convento, piuttosto che trovare quei maschiacci inutili… Fate quello che volete, a me basta non sapere niente!", afferma il critico d'arte spiegano che non desidera diventare nonno.

Sgarbi, poi, racconta il pensiero che una sua ex assistente aveva condiviso con lui: "C’era una mia assistente che diceva: quelle del 2000 sono tutte tr**e!". Battutaccia che gela Venier: "Non le dire 'ste robe, non è carino". "Tu di che anno sei? 1999, vero?", chiede poi Sbarbi alla figlia con lei che risponde: "No, sono del 2000…". "Devi stare attenta, allora..." ribatte il sottosegretario. .

Al rientro dalla pubblicità Venier bacchetta l'ospite per le tante critiche arrivate e lui risponde: "Chiedo scusa, non era una battuta mia". L'uscita di Sgarbi ha provocato un grande dibattito sui social. Selvaggia Lucarelli ad esempio ha postato il video con il commento: "Poi si rivolge alla minore: Vittorio Sgarbi, sottosegretario alla cultura nel governo Meloni, consigliere regionale in Lombardia, sindaco di Sutri, prosindaco a Urbino, assessore alla cultura a Viterbo, commissario per le arti a Codogno, presidente delle fondazioni Ferrara Arte, Mart di Rovereto, Mag di…".