Il Cantante Mascherato, incidente con l'Ippopotamo: Milly Carlucci resta di stucco

Valentina Bertoli 19 marzo 2023

Pioggia di critiche per “Il cantante mascherato”, la competizione canora del sabato sera di Rai 1. Dopo una stagione seguitissima di “Ballando con le stelle”, Milly Carlucci torna ad essere la regina delle gare. Per ora, però, il risultato non sembrerebbe dei migliori. Lo show proposto ai telespettatori è un po’ vintage e un po’ trash e non soddisfa chi cerca la novità e la qualità.

Christian De Sica umilia lo Scoiattolo e imbarazza Milly Carlucci

A sollevare la prima grande polemica sul web è stata la maschera dell’Ippopotamo che, dopo l'esibizione, ha mandato in tilt il pubblico in studio e a casa. Il concorrente si è bloccato improvvisamente al centro del palco lasciando di stucco la conduttrice ed è stato necessario l’intervento dello staff che, dopo aver montato il paravento, ha cercato di indirizzare la maschera verso l’uscita. L’episodio ha scatenato i social dove gli utenti non si sono risparmiati con cinguettii sarcastisci: “Forse è non vedente”. A giudicare dagli ascolti (solo il 17,9% con 2.281.000 di spettatori) la prima non è buona.