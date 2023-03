Otto e mezzo, Francesca Pascale fulmina Lilli Gruber: ex di Berlusconi? "Irrilevante"

Sullo stesso argomento: I figli di Berlusconi e i veleni su Fascina. Quel precedente della Pascale nel 2016

Pronti, via: l'intervista di Lilli Gruber a Francesca Pascale a Otto e mezzo, su La7, inizia subito col brivido. La conduttrice presenta l'ospite, ormai attivista per i diritti Lgbtq+ a tempo pieno, ricordando che molti italiani la conoscono come "ex compagna di Silvio Berlusconi", che è il motivo per cui Pascale è nota al grande pubblico. "Credo fino alla mia morte, ormai ci siamo lasciati da anni e si continua a dire questa cosa, ex di Berlusconi. Credo sia irrilevante... Ma ormai ci ho fatto l’abitudine" è la stoccata che spiazza Gruber. La quale, dal canto suo, prima ride nervosamente, poi prova a mettere una pezza: "Da luglio scorso lei è moglie della cantautrice Paola Turci, e domani sarò in piazza a Milano alla manifestazione in difesa delle famiglie arcobaleno", afferma la conduttrice riportando il discorso sui temi cari all'ospite.

Pascale è stata legata per circa dieci anni al leader di Forza Italia. Dopo la separazione - si parla di un accordo milionario... - ha iniziato una relazione con Turci con cui si è unita civilmente l'anno scorso in Toscana. "Domani in piazza a Milano di concreto ci saranno le persone discriminate. Tutta la politica è fuori dalla realtà della società, che invece potrebbe dare lezioni di vita a questo governo", attacca poi Pascale nel corso dell'intervista in cui spara a zero sull'esecutivo di Giorgia Meloni, Matteo Salvini e naturalmente Berlusconi.